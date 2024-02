zondag 25 februari 2024 om 14:29

Lucinda Brand rekent af met Laura Verdonschot in Sluitingsprijs Oostmalle

Lucinda Brand heeft de Sluitingsprijs in Oostmalle op haar naam geschreven na een spannende strijd met Laura Verdonschot en Manon Bakker. Die laatste twee moesten zich tevredenstellen met de dichtste ereplaatsen in de laatste cross van het seizoen.

Terwijl topfavoriete Lucinda Brand op de lange asfaltstrook in Oostmalle uitstekend uit de startblokken schoot, verging het die andere favoriete, Laura Verdonschot, een pak minder. De Limburgse kwam in het gedrum terecht en was zo niet meteen mee in de debatten. Brand en Manon Bakker versierden immers meteen een mooie kloof.

Verdonschot voelde zich echter in haar sas in het Oostmalse zand en maakte de aansluiting. Daarop begon Brand wat te pokeren. Bakker profiteerde dan weer van de vertwijfeling en ging een tijdje vooruit rijden, maar Verdonschot haalde ook haar terug.

In de slotronde had Brand nog het meeste over en nam ze afscheid van Verdonschot en Brand. De Nederlandse kampioene boekte in het Kempendorp haar achtste zege van het seizoen.

Uitslag Sluitingsprijs Oostmalle 2024, vrouwen

1. Lucinda Brand (Baloise Trek Lions)

2. Laura Verdonschot (De Ceuster-Bonache)

3. Manon Bakker (Crelan-Corendon)

4. Aniek van Alphen (Cyclocross Reds)

5. Annemarie Worst (Cyclocross Reds)

6. Julie Brouwers (Charles Liégeois Roastery CX)

7. Denise Betsema (Pauwels Sauzen-Bingoal)

8. Leonie Bentveld (Pauwels Sauzen-Bingoal)

9. Alicia Franck (De Ceuster-Bonache)

10. Larissa Hartog (Orange Babies)