Lucinda Brand overtuigt met solozege in X2O Trofee Herentals

Lucinda Brand heeft op overtuigende wijze de X2O Badkamers Trofee in Herentals gewonnen. De wereldkampioene van Baloise Trek Lions nam in de tweede ronde het initiatief en rondde een knappe solo af. Ze verwees Denise Betsema naar de tweede plaats. Annemarie Worst versloeg Sanne Cant in de strijd om plaats drie.

Denise Betsema was als een van de snelsten weg op het ingekorte parcours in Herentals. Ze sloeg al direct een gat met de concurrentie, die bestond uit onder meer Annemarie Worst, Manon Bakker, Sanne Cant, Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado en Maghalie Rochette. Door vroege tegenslag was de wedstrijd voor Alvarado al snel voorbij. Ze moest lang lopen naar de materiaalpost en oogde moedeloos, maar toch gaf de Nederlandse kampioene niet op.

In de tweede ronde wisten Brand en Cant aan te sluiten bij Betsema. De wereldkampioene nam het commando volledig over en zette de andere twee onder druk. Betsema liet al een gat en Cant verloor de aansluiting door kettingproblemen. Het werd daardoor opnieuw een strijd tussen Brand en Betsema, de nummers 2 en 1 in de X2O Trofee.

Lucinda Brand breidt voorsprong uit

Brand liet er geen gras over groeien en ging met 22 seconden voorsprong de vierde ronde (van de zes) in. Een ronde later, na goede passages over onder meer de vertrouwde skiberg van Herentals, was dat verschil ongeveer gelijk. Niets wees er echter op dat Brand haar voorgift op Betsema zou inleveren. De strijd om plek drie ging tussen Worst en Cant, die steeds beter in vorm geraakt nu de kampioenschappen voor de deur staan.

Bij het ingaan van de laatste omloop had Brand haar voorsprong uitgediept naar 32 seconden. Ze stevende daardoor onbedreigd af op haar zestiende zege van dit seizoen, voor Betsema. De strijd om de derde plaats werd in de finale beslist. Cant maakte een foutje in een afdaling en verloor de aansluiting met Worst, waardoor de Nederlandse op het podium eindigde en de Belgische kampioene als vierde.

X2O Badkamers Trofee Herentals 2022

Uitslag vrouwen

1. Lucinda Brand

2. Denise Betsema

3. Annemarie Worst

4. Sanne Cant

5. Maghalie Rochette

6. Manon Bakker

7. Ceylin del Carmen Alvarado

8. Clara Honsinger

9. Madigan Munro

10. Karen Verhestraeten