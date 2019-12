Lucinda Brand optimistisch over aankomende crossen

Goed nieuws voor de Nederlandse crossliefhebbers: het herstel van Lucinda Brand verloopt voorspoedig. De Nederlands kampioene liep afgelopen vrijdag in de Azencross van Loenhout een wond aan haar rechterbeen op, maar zit inmiddels alweer op de fiets.

Brand laat via social media weten dat ze waarschijnlijk niet hoeft te snoeien in haar programma voor de komende weken. Dit betekent dat ze aan de start zal staan van het Nederlands kampioenschap, de wereldbekermanche van Hoogerheide en het WK in het Zwitserse Dübendorf.

Brand begon als topfavoriet aan de Azencross van Loenhout, maar kwam al op de eerste brug ten val door een schuiver van Europees kampioene Yara Kastelijn. De renster van Telenet-Baloise had bijzonder veel last van haar scheenbeen en moest niet veel later de strijd staken.

De 30-jarige Brand is de laatste weken bijzonder goed op dreef. Zo zegevierde ze al in de wereldbekercrossen van Namen en Heusden-Zolder, maar was ze ook de beste in Niel en Kortrijk.

With the crash in Loenhout something sharp made a little cut in my leg which made it painful to stand. 3 stitches where needed but luckily no other injuries. This weekend I did some small rides and it all looks like I can race like we have planned! 😃 pic.twitter.com/0BqxNvppgY

— Lucinda Brand (@lucinda_brand) December 29, 2019