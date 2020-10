Lucinda Brand niet in Ethias Cross Beringen vanwege knieblessure

Lucinda Brand zal zaterdag niet aan de start verschijnen van de Ethias Cross van Beringen. De renster van Telenet-Baloise Lions heeft last van een ontstoken wonde aan haar knie.

Brand begon uitstekend aan het nieuwe veldritseizoen. Ze won namelijk de vorige manche van de Ethias Cross in Kruibeke, door in de Poldercross Yara Kastelijn en Denise Betsema van zich af te houden. In de Superprestige van Gieten kwam ze als derde over de streep.

Het is nog onduidelijk wanneer ze weer een rugnummer kan opspelden. ‘Het is afwachten hoe de blessure evolueert’, zo laat Telenet-Baloise Lions weten via social media.

De organisatie van de Ethias Cross Beringen kan wel rekenen op de aanwezigheid van onder meer wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado, Annemarie Worst (de winnares van vorig jaar), Yara Kastelijn, Denise Betsema, Sanne Cant en Eva Lechner.