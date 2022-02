Lucinda Brand na winst in Gavere: “Voor de wedstrijd veel twijfels”

Lucinda Brand stelde vandaag de eindwinst in de Superprestige zeker door op overtuigende wijze de slotmanche in Gavere te winnen. Toch had ze er vooraf niet alle vertrouwen in, liet ze tijdens het flash-interview na afloop weten. “Ik had voor de wedstrijd heel veel twijfels”, aldus Brand.

“Het lag vanochtend bij de verkenning een stuk gladder en ik kreeg het niet onder de knie. Dus ik had een beetje parcoursstress”, legt ze uit. “Het plan was om vertrouwen op te doen in het begin door de lijnen van anderen te rijden. Maar toen kwamen de jongens al zeggen dat het erg was opgedroogd. Na de eerste ronde had ik al een stuk meer vertrouwen.”

Brand kreeg in Gavere een rondje op haar maat voorgeschoteld, waar ze haar kracht goed kwijt kon. “Als je gewoon goed in je ritme zit op dit soort klimparcoursen, dan valt alles perfect op zijn plaats”, klinkt het. Dat was ook de reden waarom ze er vroeg in haar eentje vandoor ging. “Ik wilde gewoon mijn eigen ritme op de klim rijden.”

De Europees kampioen verzekerde zich door haar zege ook van de overwinning in de Superprestige. “Dat is heel gaaf. Het was vorig jaar natuurlijk ook al gelukt, maar ik rijd gewoon een nog beter seizoen. Ik geniet er echt van.”

Kijken naar het grote plaatje

“Natuurlijk had ik ook liever die titels gepakt”, zegt ze gevraagd naar het NK en het WK, waar ze beiden keren Marianne Vos voor zich moest dulden. “Maar ik probeer naar het grote plaatje te kijken, en ik verlies daar niet van de minste. Dat is een schrale troost. Maar voor de rest kan ik gewoon super tevreden zijn over mijn seizoen.”