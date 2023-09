dinsdag 19 september 2023 om 15:20

Lucinda Brand moet start veldritseizoen uitstellen: “Een blessure die tijd kost”

Een fikse tegenvaller voor Lucinda Brand aan het begin van het veldritseizoen. De 34-jarige Nederlandse kan na haar wegseizoen niet meteen het veld induiken. Brand liep bij een valpartij in de Simac Ladies Tour namelijk een blessure op aan de ligamenten rond haar sleutelbeen.

De wereldkampioene van Oostende (2021) ging in de voorlaatste etappe van de Nederlandse rittenkoers tegen de vlakte en dit bleef niet zonder gevolgen. Brand heeft namelijk last van een blessure aan het AC-gewricht, een verbinding van het schouderdak (Acromion) met het sleutelbeen. Ze ging afgelopen zondag in het ziekenhuis van Herentals onder het mes en heeft nu slecht nieuws voor de mensen die de cross volgen.

“Het is mentaal moeilijk om weer aan de kant te staan”

“Het gaat – ondanks een slechte nacht – goed met mij, maar het is een blessure die tijd kost”, begint de Zuid-Hollandse haar relaas op Instagram. “Het is mentaal wel moeilijk om weer aan de kant te staan. Ik keek er écht naar uit om te beginnen aan mijn veldritseizoen, en mijn vorm van twee jaar geleden terug te vinden”, doelt Brand op de fysieke problemen die haar vorig crosseizoen serieus parten speelden.

De ervaren renster, die op weg uitkomt voor Lidl-Trek, weet nog niet wanneer ze weer een rugnummer kan opspelden. “De aandacht gaat nu uit naar mijn herstel, om zo mijn goede vorm opnieuw te pakken te krijgen.”