dinsdag 7 november 2023 om 10:58

Lucinda Brand keert komend weekend terug in het veld

Lucinda Brand maakt komend weekend haar rentree in het veld. De 34-jarige Nederlandse kampte de voorbije weken met een blessure aan de ligamenten rond haar schouder en sleutelbeen, maar is nu weer fit en zal komende zondag dan ook in actie komen in de Wereldbeker van Dendermonde.

Brand maakt deel uit van de selectie van de KNWU voor de Wereldbeker van Dendermonde. “Lucinda trainde vorige week mee en ik kreeg een goede indruk van haar vorm. Ik denk dat ze direct een goed niveau kan halen in Dendermonde”, is bondscoach Gerben De Knegt optimistisch.

De wereldkampioene veldrijden van Oostende (2021) ging in de voorlaatste etappe van de Simac Ladies Tour (op 9 september) tegen de vlakte en dit bleef niet zonder gevolgen. Brand liep een blessure op aan het AC-gewricht, een verbinding van het schouderdak (Acromion) met het sleutelbeen. Ze ging twee maanden geleden in het ziekenhuis van Herentals dan ook onder het mes en moest de start van haar veldritseizoen uitstellen.

Brand is nu een van de blikvangers binnen de WB-selectie voor Dendermonde. Wereldkampioene Fem van Empel is er dan weer niet bij. De 21-jarige Nederlandse, die dit seizoen nog ongeslagen is in het veld, besloot na haar zege op het EK veldrijden in Pontchâteau een rustperiode van goed twee weken in te lassen. Ceylin del Carmen Alvarado, Inge van der Heijden, Denise Betsema, Aniek van Alphen en Annemarie Worst zijn er wel gewoon bij.

Bij de mannen zien we geen verrassingen. De meeste ogen zijn gericht op Lars van der Haar (de leider in de Wereldbeker), Pim Ronhaar, Joris Nieuwenhuis en Ryan Kamp.

Nederlandse selecties voor Wereldbeker Dendermonde (12 november)

Elite mannen

Stan Godrie

Bailey Groenendaal

Lars van der Haar

David Haverdings

Mees Hendrikx

Lucas Janssen

Ryan Kamp

Corné van Kessel

Joris Nieuwenhuis

Pim Ronhaar