zondag 17 december 2023 om 15:33

Lucinda Brand ‘erg kwaad’ op zichzelf na cross in Namen: “Mag je niet uit handen geven”

Lucinda Brand is de regelmaat zelve. De renster van Baloise Trek Lions mocht ook na de Wereldbeker van Namen weer plaatsnemen op het podium, maar was na afloop zeker niet tevreden met haar derde plaats. “Ik sta hier inderdaad met kiespijn.”

Het begon al bij de start van Brand, die (opnieuw) verre van vlekkeloos was. “Ik kom nooit echt goed uit de startblokken, maar ik zakte vandaag iets verder weg dan handig was. Hierdoor duurde het langer vooraleer ik mijn ding kon doen.” Op het moment dat Brand vrije baan had, was haar landgenote en de leidster in de Wereldbeker – Ceylin del Carmen Alvarado – al vertrokken.

“Ceylin had echt een super goede dag en ging heel snel, maar halfweg koers kwamen Puck Pieterse en ik dichter bij en werd het gat kleiner. Daarna vond Ceylin echter haar tweede licht, reed ze een supersnelle klim en vergrootte ze het gat zo opnieuw. Ik wist toen wel dat ze weg was.”

Brand vocht daarna met Pieterse een strijd uit om de tweede plaats. Die eerste leek aan het langste eind te trekken, maar werd in extremis toch nog geklopt door haar jongere landgenote. “Ik reed echt geen goede laatste ronde, zo raakte ik minder ver op de schuine kant dan voorzien. Pieterse had zo een goed mikpunt en raakte nog aan mijn wiel.”

“Ik kwam nog wel als eerste boven op de klim en dan mag je het echt niet meer uit handen geven, maar dat gebeurde toch”, steekt Brand haar teleurstelling niet onder stoelen of banken. “Ik ben liever tweede dan derde en het was ook niet nodig om Pieterse voor te laten. Dat mag op mijn leeftijd niet meer gebeuren.”