zondag 15 oktober 2023 om 09:56

Lucinda Brand boekt progressie, maar rentree laat nog op zich wachten

De rentree van Lucinda Brand laat nog even op zich wachten. De 34-jarige Nederlandse, die kampt met een blessure aan de ligamenten rond haar schouder en sleutelbeen, zit na een operatie inmiddels weer op de fiets. “Al kan ik nog niet zo lang trainen als ik zou willen”, laat ze weten via Instagram.

De wereldkampioene veldrijden van Oostende (2021) ging in de voorlaatste etappe van de Simac Ladies Tour (op 9 september) tegen de vlakte en dit bleef niet zonder gevolgen. Brand heeft namelijk last van een blessure aan het AC-gewricht, een verbinding van het schouderdak (Acromion) met het sleutelbeen. Ze ging een maand geleden in het ziekenhuis van Herentals dan ook onder het mes.

Nu heeft Brand via social media weer van zich laten horen. “Omdat ik momenteel erg stil ben op social media, lijkt het me goed om even een update te geven. Na vier weken kon ik eindelijk beginnen met fysiotherapie om de mobiliteit in mijn schouder terug te krijgen. Ik probeer ondertussen weer verder te bouwen aan mijn conditie.”

Geduld

“Na korte binnenritjes probeerde ik ook weer buiten te fietsen. Bij een eerste poging zat ik nog als een oude en bange oma op de fiets, maar daarna ging het, na elke rit, weer beter. Ik kan nog niet zo lang trainen als ik zou willen, maar ik heb inmiddels wel weer over grindwegen gereden.”

Brand kan nu nog weinig zeggen over haar rentree. “De belangrijkste prioriteit is nu om de schouder weer volledig te laten genezen, zodat ik weer over mijn volledige schoudercapaciteit kan beschikken. Zodra dit doel is bereikt, maken we een raceplan. Het zal moeilijk worden om de weekenden vanaf de zijlijn te bekijken, maar ik zal me blijven richten op mijn rentree!”