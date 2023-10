zondag 22 oktober 2023 om 13:22

Lucas Janssen vindt onderdak bij nieuwe opleidingsploeg Arkéa-Samsic

Lucas Janssen heeft een nieuwe werkgever gevonden. De 20-jarige Nederlander, die moest vertrekken bij BEAT Cycling, heeft getekend bij de opleidingsploeg van Arkéa-Samsic. Bij de gloednieuwe Franse opleidingsformatie zal hij vanaf 1 januari 2024 het veldrijden en wegwielrennen combineren.

Het Franse Arkéa-Samsic wil in haar gloednieuwe opleidingsploeg Arkéa-B&B Hotels Développement ook enkele crossers onderbrengen. De afgelopen periode benaderde de Franse opleidingsploeg al meerdere veldrijders en vandaag heeft de ploeg zijn eerste twee renners gepresenteerd met Lucas Janssen en de 21-jarige Fransman Rémi Lelandais. Die laatste komt over van Cross Team Legendre.

Lucas Janssen kwam de voorbije twee jaar uit voor BEAT Cycling, maar zag zijn contract niet verlengd worden. Bij BEAT kreeg de Papendrechter de laatste twee jaar de kans om de cross en de weg met elkaar te combineren en dat zal niet veranderen bij zijn nieuwe werkgever, Arkéa-B&B Hotels Développement.

“Het is een ploeg met een sterk verlangen om voet aan de grond te krijgen in de cross”, legt Janssen uit in een perscommuniqué. “Het veldritseizoen is een belangrijke periode, maar ik krijg bij mijn nieuwe werkgever ook de kans om een wat uitgebreider wegprogramma te betwisten. Ik was voorheen altijd gefocust op het veldrijden. Ik kan niet wachten om mijn kwaliteiten als puncheur te demonstreren.”

Groeimarge

Teammanager Emanuel Hubert heeft veel vertrouwen in de Nederlands aanwinst. “Lucas is een jonge renner met voldoende potentieel. Hij reed in het verleden al naar top 10-plaatsen op wereldkampioenschappen en in Wereldbekers. Er is nog veel ruimte tot verbetering en we rekenen erop dat hij zich in 2024 nog verder zal ontwikkelen binnen onze structuur. Lucas kan verder ook nog verrassen op de weg.”