Lucas Hamilton kopman bij BikeExchange in Ronde van Romandië

Lucas Hamilton is komende week de leider van Team BikeExchange in de Ronde van Romandië. De Australiër hoopt in de Zwitserse etappekoers weer kort in het klassement te eindigen, nadat hij dit seizoen al vierde was in Parijs-Nice en tiende in de Ronde van Catalonië.

Hamilton wordt ondersteund door onder andere de klimmers Brent Bookwalter, Tsgabu Grmay en Damien Howson. “Na Parijs-Nice en Catalonië waar we echt goed hebben gekoerst met de ploeg, hoop ik op min of meer hetzelfde in Romandië. Ik ben mijn kwaliteiten als klassementsrenner nog altijd aan het ontwikkelen en wil zo veel mogelijk ervaring opdoen voor mijn volgende grote ronde. We hebben een echt sterke ploeg in Romandië met elke dag verschillende opties, en we gaan er dan ook met hoge verwachtingen naartoe.”

Voor de Australiër wordt het zijn tweede deelname aan de Ronde van Romandië, nadat hij in 2018 al eens 28e was in het eindklassement. “De vorige keer heb ik me echt vermaakt en ik weet nog hoe zwaar het was, maar ik heb er goede herinneringen aan. Ik ben blij met deze nieuwe kans om hier te koersen. Ik hou van de omgeving en het is weer een mooie gelegenheid voor mijn doelen later in het seizoen. Ik heb de afgelopen weken thuis in Andorra op hoogte getraind en ik voel mij goed, maar pas in de koers weet ik hoe mijn vorm echt is.”

Team BikeExchange voor de Ronde van Romandië 2021

Sam Bewley

Brent Bookwalter

Alexander Edmondson

Tsgabu Grmay

Lucas Hamilton

Damien Howson

Dion Smith