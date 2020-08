Luca Wackermann verrast de favorieten in Tour du Limousin dinsdag 18 augustus 2020 om 17:20

Luca Wackermann is de eerste leider in de Tour du Limousin. De Italiaan van Vini Zabù-KTM wist in finishplaats Evaux-Les-Bains de favorieten voor de dagzege te verrassen. Wackermann kwam met beperkte voorsprong over de streep, voor Jake Stewart en Jon Aberasturi.

De renners die dit jaar de Tour de France betwisten, kregen in aanloop naar de Ronde van Frankrijk al de kans om zich voor te bereiden in onder meer La Route d’Occitanie, de Tour de l’Ain en het Critérium du Dauphiné. De meeste Tourpretendenten kiezen nu, minder dan twee weken voor de Tourstart in Nice, nog voor een laatste hoogtestage en een periode van relatieve rust.

Toch is de organisatie van de Tour du Limousin erin geslaagd om een representatief deelnemersveld samen te stellen. Zo hoopt de beloftevolle klimmer David Gaudu na spijsverteringsproblemen nog competitieritme op te doen voor de Tour. Ook toppers die de Ronde van Frankrijk niet zullen betwisten, zoals Fernando Gaviria en Rui Costa, nemen deel aan deze vierdaagse rittenkoers.

Opnieuw succes voor Wackermann

De renners mochten zich vandaag opmaken voor een listige etappe over 183 kilometer, van Couzeix naar Evaux-Les-Bains, met onderweg de nodige klimmetjes én een oplopende slotfase. De traditionele vroege vlucht werd netjes op tijd ingerekend door de sprintersploegen. Zo reden de mannen van UAE Emirates lange tijd op kop voor onder meer Gaviria, maar de Colombiaan speelde in de finale geen rol van betekenis.

De ritzege ging uiteindelijk naar de 28-jarige Wackermann, die een late aanval met succes wist af te ronden. Het is voor de oud-renner van onder meer Lampre-Merida en Bardiani-CSF niet zijn eerste zege in de Tour du Limousin. Twee jaar geleden won hij al een etappe met aankomst op de Coteau de Grèzes.