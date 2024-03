vrijdag 15 maart 2024 om 18:45

Luca Mozzato verrast ook zichzelf: “Seizoen verliep tot nu toe niet super”

Luca Mozzato werd vanmiddag de verrassende winnaar van de Bredene Koksijde Classic. De Italiaan van B&B Hotels verbaasde daarbij ook zichzelf. “Ik ben heel blij, vooral omdat het seizoen tot nu toe niet super verliep voor mij. Vandaag verandert veel”, lachte hij in het flashinterview.

“Een wedstrijd als deze winnen is speciaal voor mij. We zijn in wielerland België, dit is een klassieker. Dat maakt het extra speciaal”, aldus Mozzato. “Het grootste probleem waren de waaiers. Iedereen wist dat het zijwind ging zijn, iedereen was daarom ook super nerveus van bij de start. Met de ploeg hebben we geprobeerd om zo goed mogelijk voorin te blijven.”

“Op de Kemmelberg ook. Altijd voorin zitten is de mentaliteit, en zo wilden we het geweld overleven. Anderzijds heb ik geprobeerd om zo veel mogelijk krachten te sparen, en zo had ik nog een goede sprint.”

Mozzato kwam nooit in de problemen en overleefde zelfs de waaiers in de eerste groep, in tegenstelling tot veel andere snelle mannen. “Toch waren er nog redelijk wat sprinters mee. Voor mijn sprint, veranderde het niet veel dat de tweede groep terugkwam. Maar de samenstellingen van de ploegen wijzigden zo wel, er was meer steun voor sommige sprinters.”