Lotto Soudal verlengt met fietsensponsor Ridley donderdag 27 augustus 2020 om 09:53

Lotto Soudal koerst ook de komende twee seizoenen op fietsen van Ridley. Het contract van de Belgische WorldTour-ploeg en de fietsensponsor liep af, maar na onderhandelingen is besloten om de verbintenis te verlengen tot eind 2022.

“Zowel Ridley als wijzelf hebben dezelfde visie op de wielersport. Prestaties, kwaliteit en continuë research en development. Kortom, wij gaan voor het beste dat er is op de markt”, vertelt teammanager John Lelangue.

Ridley, dat onderdeel is van Belgian Cycling Factory, is al dertien jaar de fietsenleverancier van Lotto Soudal. “Zij gaven ons in 2005 een kans op het hoogste niveau”, aldus CEO Jochim Aerts. “Samen wonnen we dat eerste seizoen, dankzij Robbie McEwen, onmiddellijk drie ritten in de Giro en de Tour. Een jaar later was onze eerste groene trui een feit, de start van een fantastisch en langlopend partnership.”

Aerts noemt naast naamsbekendheid ook de ontwikkeling een belangrijk onderdeel van de samenwerking. “Lotto Soudal is ook van esentieel belang voor de ontwikkeling van onze racefietsen. Daarom zijn we ontzettend trots dat we ons contract met twee jaar kunnen verlengen”, zegt hij.