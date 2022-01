Lotto Soudal presenteert programma’s speerpunten

Lotto Soudal heeft, naast het programma van Caleb Ewan, ook de plannen van haar andere speerpunten bekendgemaakt. Zo is bijvoorbeeld onthuld op welke manier Victor Campenaerts zijn voorjaar inricht en hoe het seizoen van Florian Vermeersch eruitziet. Ook is duidelijk geworden dat Philippe Gilbert in zijn afscheidsjaar slechts enkele kasseienkoersen zal betwisten.

Victor Campenaerts krijgt een druk voorjaar. Hij zal niet alleen te zien zijn in vrijwel alle Vlaamse koersen, waar hij vorig jaar nadrukkelijk zijn neus aan het venster stak, maar ook twee heuvelklassiekers betwisten: de Brabantse Pijl en de Amstel Gold Race. Parijs-Roubaix staat eveneens op zijn programma. Daarnaast gaat hij tussendoor ook nog naar Italië om de Strade Bianche en Tirreno-Adriatico te rijden.

Een vergelijkbaar, overwegend Vlaamse voorjaar voor Vermeersch en Van Moer

Florian Vermeersch en Brent Van Moer, die hun seizoen beginnen in de Tour des Alpes Maritimes et du Var, rijden een vergelijkbaar en eveneens overwegend Vlaams voorjaar. Ook zullen zij, net als Campenaerts, meedoen in de Strade Bianche en de Brabantse Pijl; de Tirreno-Adriatico en Amstel Gold Race laten ze echter links liggen. Beiden rijden ook Parijs-Roubaix, waar Vermeersch afgelopen jaar tweede werd. Laatstgenoemde is overigens afwezig in Gent-Wevelgem, maar rijdt in het najaar wel weer de Ronde van Spanje.

Kron, Wellens en Gilbert voor de heuvelklassiekers

In de heuvelklassiekers rekent Lotto Soudal dan weer op Andreas Kron, Tim Wellens en Philippe Gilbert. Wellens en Gilbert rijden beiden de Volta Limburg Classic, de Amstel Gold Race, de Brabantse Pijl, de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik. Kron slaat alleen de eerstgenoemde koers over.

De voorbereiding van Wellens en Gilbert op deze koersen is wel wat anders. Zo gaat Wellens voor de combinatie Tirreno en Strade, terwijl Gilbert Parijs-Nice verkiest. Gilbert, die zijn laatste seizoen als prof begint en graag in stijl af wil sluiten, rijdt ook Milaan-San Remo. Dit is het enige monument dat nog niet op zijn erelijst staat.

Gilbert in slechts twee kasseiklassiekers

Noemenswaardig is verder dat Gilbert in zijn afscheidsjaar de meeste kasseiklassiekers laat schieten: alleen de Omloop het Nieuwsblad en de GP Le Samyn staan op zijn programma. Verder zit hij in de tien man tellende voorselectie voor de Tour.

In tegenstelling tot de reeds genoemde renners, rijdt Thomas de Gendt dit voorjaar vooral meerdaagsen. Nadat hij in de GP la Marseillaise begint, doet hij de UAE Tour, Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië. Daarna volgt de Ronde van Italië. Zo’n grote ronde lijkt voorlopig nog niet aan de orde voor de 19-jarige Arnaud De Lie: hij zal dit voorjaar vooral in de kasseiklassiekers in eigen land te zien zijn.