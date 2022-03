Lotto Soudal met herstelde en ambitieuze Tim Wellens naar Strade Bianche

Lotto Soudal heeft de selectie gepresenteerd waarmee ze Strade Bianche zal betwisten. Tim Wellens, die afgelopen weekend nog verstek moest laten gaan voor de Omloop Het Nieuwsblad, voert de Belgische formatie aan. Hij is naar eigen zeggen volledig hersteld van zijn ziekte.

Naast Wellens verschijnt Lotto Soudal onder andere aan het vertrek met Victor Campenaerts en Maxim Van Gils, die beiden al hebben laten zien goed uit de winter te zijn gekomen. De selectie bestaat verder uit Brent Van Moer, Andreas Kron, Roger Kluge en Harry Sweeny. Voor Kluge, Sweeny en Van Gils zal het hun debuut worden in de Strade Bianche, de rest van de ploeg reed de Italiaanse gravelkoers al eerder. Wellens eindigde met een derde plaats in 2017 zelfs als eens op het podium, maar hoopt het dit jaar nog beter te doen.

Tim Wellens: “Meedoen voor de overwinning”

“Het was pijnlijk om de Omloop Het Nieuwsblad te missen afgelopen week”, aldus Wellens, die dit seizoen al twee keer wist te winnen. “Het was echt een slecht moment om ziek te worden en helaas kon ik mijn goed vorm niet omzetten in een resultaat in de Omloop. Maar ik heb goed getraind de afgelopen dagen en de benen voelen weer goed. Ik kijk erg uit naar Strade Bianche. Na mijn goede resultaten in het verleden, wil ik dit meedoen voor de overwinning.”

Selectie Lotto Soudal voor Strade Bianche (5 maart):

Victor Campenaerts

Maxim Van Gils

Roger Kluge

Andreas Kron

Brent Van Moer

Harry Sweeny

Tim Wellens