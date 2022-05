Lotto Soudal met De Lie op puntenjacht in Veenendaal-Veenendaal

Lotto Soudal zet in de Veenendaal-Veenendaal Classic van morgen alles op kopman Arnaud De Lie. De snelle Waal kan, als hij wint, liefst 125 belangrijke UCI-punten aan de Belgische formatie bezorgen.

De Lie krijgt lead-outs als Cédric Beullens, Florian Vermeersch en Reinhardt Janse van Rensburg mee. Die laatste kwam pas op 1 mei over naar de Lotto Soudal-ploeg, maar bewees in zijn eerste koersen voor de ploeg (Eschborn-Frankfurt en de Vierdaagse van Duinkerke) al dat hij in een dienende rol van grote waarde kan zijn.

Brent Van Moer en Harry Sweeny, die in de GP du Morbihan pas in de slotkilometer werd ingelopen, moeten voor de aanvallende touch zorgen. Terwijl Sébastien Grignard allicht de wedstrijd zal moeten controleren.

Lees ook: onze voorbeschouwing op Veenendaal-Veenendaal