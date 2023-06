Lotto Dstny ziet zieke Moniquet opgeven in Ronde van Zwitserland

Sylvain Moniquet zal de Ronde van Zwitserland 2023 niet uitrijden. De 25-jarige coureur maakte eerder deze week nog indruk in de Zwitserse bergen, maar kan vanwege ziekte zijn weg niet vervolgen.

Moniquet stond na zes etappes dertiende in de algemene rangschikking, op net iets meer dan vijf minuten van de (voorlopige) leider Mattias Skjelmose. De Belgische klimmer maakte vooral indruk in de tweede bergetappe naar Leukerbad: hij kwam er als achtste over de streep, in het spoor van de klassementstoppers.

Moniquet was ook zeer blij met zijn optreden op weg naar Leukerbad. “Dat ik mij tussen die topklimmers bevond, gaf me vleugels. Het is mooi dat ik met de toppers kan strijden, na een lastige start van het seizoen.”

In de daaropvolgende bergrit naar La Punt, een etappe die werd overschaduwd door de noodlottige val van Gino Mäder, kende Moniquet een iets mindere dag. Hij verloor die dag vier minuten op ritwinnaar Juan Ayuso.

