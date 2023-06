Lotto Dstny ziet kopman Maxim Van Gils uitvallen in Critérium du Dauphiné

Maxim Van Gils heeft het Critérium du Dauphiné verlaten. De 23-jarige Belg ging vandaag nog wel van start voor de vijfde etappe, maar gaf er onderweg de brui aan. Van Gils voelde zich al enkele dagen ziekjes, laat Lotto Dstny weten via social media.

Van Gils begon nog goed aan de Franse rittenkoers, want in de eerste en tweede etappe kwam hij als vijfde over de streep. De beloftevolle klimmer wilde in het Critérium du Dauphiné een goed klassement rijden, maar moest woensdag in de individuele tijdrit al een eerste tik incasseren. Van Gils verloor 2:38 op ritwinnaar Mikkel Bjerg en meer dan twee minuten op de topfavoriet voor de eindzege, Jonas Vingegaard.

Van Gils ging vandaag nog wel gewoon van start in de vijfde etappe naar Salins-les-Bains, maar besloot al vrij snel in de remmen te knijpen. Wat blijkt nu: de coureur voelt zich al enkele dagen niet helemaal fit. Van Gils test voorlopig nog wel negatief op COVID-19, maar is niet in staat om zijn weg te vervolgen.

Van Gils zit in de voorselectie van Lotto Dstny voor de komende Tour de France. De drieweekse ronde begint over goed drie weken in het Baskische Bilbao.

Maxim Van Gils was not feeling well the last days. He tested several times negative on Covid-19 and wanted to start this morning in the 5th stage.

Unfortunately he didn’t feel better & could no longer continue in the race due to a cold. He will rest now and focus on other goals

