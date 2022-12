Lotto Dstny kondigt CRM-bedrijf Efficy aan als nieuwe cosponsor

Lotto Dstny, de opvolger van Lotto Soudal, kan in 2023 rekenen op de steun van Efficy. De naam van het Belgische bedrijf zal in 2023 op de achterkant van het shirt van het ProTeam prijken.

Efficy, dat zijn hoofdkantoor in Brussel heeft, is een zogenoemd CRM-bedrijf. CRM staat voor: Costumer Relationship Management. Dit houdt in dat Efficy andere bedrijven producten levert die helpen bij hun klantenrelatiebeheer, bijvoorbeeld op het gebied van verkoop, project management en klantenservice. In deze sector is het bedrijf internationaal actief. Momenteel zijn er in meer dan zestig landen ruim 300.000 gebruikers van Efficy. Het bedrijf heeft kantoren in België, Frankrijk, Spanje, Nederland, Zweden, Denemarken, Finland, Noorwegen en Hong Kong.

“We zijn heel blij dat een toonaangevend bedrijf zoals Efficy zich bij ons team aansluit”, zegt Yana Seel, de CBO van wielerploeg Lotto Soudal. “Wielrennen brengt mensen samen. Met ons team streven wij hetzelfde na: we willen niet enkel fans, maar ook bedrijven samenbrengen. Sponsoring in de wielersport is zoveel meer dan budget investeren en er visibiliteit voor terugkrijgen. We willen dat bedrijven elkaar kunnen ontmoeten dankzij ons wielerteam. Zo kunnen ze elkaars marketingstrategie versterken en dankzij ons hun directe verkoop verbeteren. Met techbedrijven zoals Dstny, Efficy maar ook de Nationale Loterij – die elkaar vinden via het sportproject zoals ons team – ben ik ervan overtuigd dat zij zullen profiteren van meer dan enkel verhoogde exposure.”

Cédric Pierrard, de CEO van Efficy, verwacht dat de samenwerking met Lotto Efficy een succes zal worden. “We zijn ervan overtuigd dat deze investering in het partnership met Lotto Dstny ons zal helpen in het zetten van die volgende stap. We hebben de Belgische basis gemeen met het team en haar partners. Maar we zijn ook actief en willen verder groeien op Europese schaal. Landen zoals Frankrijk, Nederland en Denemarken zijn heel belangrijk voor ons en laat dat nu net traditionele wielerlanden zijn. Het team bestaat uit heel wat jonge en getalenteerde renners met een zeer positieve attitude. We kijken er dan ook naar uit om onze naam op het shirt van de renners te zien, in Europa en de rest van de wereld.”