zondag 27 augustus 2023 om 18:57

Lotte Kopecky wil na WK ook Europese titel veroveren

Lotte Kopecky toonde haar regenboogtrui vandaag voor het eerst in haar eigen land tijdens de Schaal Sels in het Antwerpse Merksem. De Asseneedse won het criterium, maar gaf meteen aan dat haar honger – zelfs na de drie wereldtitels in Glasgow – nog niet gestild is.

Na haar triomf in Glasgow is er – logischerwijs – enorm veel op Kopecky afgekomen. Normaal gezien zou ze daags na haar winst al haar opwachting maken in het dernycriterium van Wilrijk, maar een trouw in Groot-Brittannië kreeg uiteindelijk voorrang. Nadien nam ze wat vrijaf om te gaan surfen aan de Belgische kust.

Batterijen weer opgeladen

Intussen zijn de batterijen weer opgeladen, liet Kopecky in het Antwerpse Merksem optekenen. “Alles wat ik dit seizoen heb bereikt is het gevolg van heel hard werken. Natuurlijk ben ik verbaasd dat alles wat ik probeerde, ook lukte. Maar ik heb er hard voor moeten trainen, en dat ga ik blijven doen.”

De wereldkampioene heeft immers nog mooie afspraken op de planning staan. “De Simac Ladies Tour (5 tot en met 9 september, red.) en het EK op de weg (23 september, red.) zijn mijn volgende doelen.” Na de Belgische en wereldtitel, is de Europese bovendien de enige die Kopecky op de weg nog niet op haar palmares heeft prijken.

Maar ook in de criteriums, vorige week dat van Etten-Leur en vanmiddag in Merksem, is het genieten voor de Belgische. “Winnen in de regenboogtrui doet me meer dan verwacht. Het is leuk om alle mensen die me hier enthousiast toejuichten iets terug te kunnen bieden.”