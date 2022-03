Lotte Kopecky na winst in Strade Bianche: “Moest vooraan zitten in laatste bocht”

Lotte Kopecky reageerde vol ongeloof op haar overwinning in Strade Bianche. De Belgische kampioene van SD Worx ging na afloop in op haar strijdwijze in de laatste kilometer, waarin ze topfavoriete Annemiek van Vleuten klopte. “Ik kan niet geloven dat ik heb gewonnen”, zegt Kopecky.

“De hele finale voelde ik mij goed”, aldus de 26-jarige renster, die op het Piazza del Campo haar eerste zege van het jaar boekte. “Ik probeerde Annemiek te volgen en bleef druk zetten tot in de laatste bocht. Ik wist dat ik daar vooraan moest zitten, want ik was helemaal voorbereid op de sprint. Dit is de grootste overwinning van mijn carrière.”

In de finale zat Kopecky samen met ploeggenotes Ashleigh Moolman en Demi Vollering mee in de beslissende kopgroep. De Zuid-Afrikaanse werd uiteindelijk derde in Siena. “Het was een geweldige ploegprestatie van heel SD Worx. Ik wist namelijk dat ik altijd teamgenoten bij me had om mij te steunen”, vertelt ze.