Lotte Kopecky na tweede plek op BK veldrijden: “Begon er even in te geloven”

Lotte Kopecky wist op het Belgisch kampioenschap veldrijden een zilveren medaille te veroveren. De Belgisch kampioene op de weg gaf uiteindelijk slechts negen seconden toe op winnares Sanne Cant. “Ik heb mij geamuseerd en begon er op een bepaald moment in te geloven, want ze reed niet weg van mij”, kan Kopecky lachen na afloop.

“Ik voelde dat ik op bepaalde technische stukken tijd verloor, dus ik kan er wel mee leven eigenlijk”, vertelt de renster van Liv Racing. De hele cross bleef het verschil tussen haar en Cant rond de tien seconden. “Maar tijdens een bepaalde zandpassage vlak voor het einde ging het slecht, en daar is het gat echt gemaakt.”

Lucinda Brand

Kopecky had stiekem gehoopt op zilver, maar ging er niet van uit. “Het ging goed. Ik kon mijn tempo goed aanhouden en vond het wel mooi dat ik weerstand kon bieden”, geeft ze aan. “Sanne sloeg een gat in de eerste ronde en dat is status quo gebleven daarna.”

“Ik was voor mijzelf benieuwd hoe ver ik kon geraken, dan is dit zeker niet slecht”, aldus Kopecky. Of ze vaker wil gaan crossen, weet ze nog niet. “Volgend jaar is een super belangrijk jaar. Pas na de Olympische Spelen, of eigenlijk pas na het WK op de weg, ga beslissen wat ik daarna wil doen. Ik probeer daar nu niet te veel mee bezig te zijn.”

Als voorbeeld kijkt Kopecky naar de winnares van de Wereldbeker van deze winter. “Ik kijk een beetje naar Lucinda Brand, dat is ook een goede wegrenster. Wat zij doet in het veld is echt wel knap, maar er is technisch bij mij heel veel werk. Dat zal niet 1-2-3 geklaard zijn”, weet ze.

‘Ik ben beschikbaar in het WK-weekend’

Nu Kopecky tweede is geworden op het BK, wordt ook gevraagd naar het WK van eind deze maand in Oostende. “Ik ben dan zeker niet in topvorm, want ik piek richting de Omloop Het Nieuwsblad en het voorjaar. Maar ik weet het nog niet. Ik zou het wel willen, maar ik weet niet of dat mogelijk is. Ik ben beschikbaar dat weekend, dat wel. Maar ik sta voor een belangrijk jaar”, vertelt Kopecky. Komende week gaat ze met haar ploeg Liv Racing op trainingskamp in voorbereiding op het wegseizoen.

Complimenten van Cant

Belgisch kampioene Sanne Cant had nog de complimenten voor Kopecky over. “Je mag nooit iemand onderschatten en dat deed ik zeker met haar niet. Ze stond zonder druk aan de start en is heel technisch aangelegd en sterk. Ik verschiet er niet van dat ze tweede wordt en dat ze niet naar huis gereden wordt”, vertelde ze na afloop tegen WielerFlits.