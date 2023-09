zaterdag 23 september 2023 om 18:42

Lotte Kopecky moet genoegen nemen met brons: “Beetje met een gemengd gevoel”

Wereldkampioene Lotte Kopecky kende in 2023 een droomjaar, maar op het EK in Drenthe was ze niet opgewassen tegen de overmacht van de Nederlandse dames. Toen Mischa Bredewold aanviel zat Kopecky dan ook vast in het tactisch spel. “Ik moest wel blijven zitten”, zei ze na afloop tegen Sporza.

“Een podium is altijd mooi, en toen Bredewold wegreed kon ik niet anders dan blijven zitten. Als ik zou reageren ging er vervolgens wel weer een andere Nederlandse aan. Uiteindelijk zou het verhaal hetzelfde blijven”, aldus Kopecky, die uiteindelijk de sprint om het zilver verloor van Lorena Wiebes. “Of ik reed vol voor de tweede plek, of deed ik niets en ik gokte. Uiteindelijk werd ik op de streep nog geklopt door Wiebes, dus was het sowieso voor plek twee.”

“Blij dat het seizoen erop zit”

Tegen de Nederlandse formatie was dus geen kruit gewassen, maar ook over het rijden van de Belgische dames was Kopecky lovend. “Dat was gewoon goed”, zei ze daarover. “Ze zaten waar ze moesten zitten en gingen attent mee met belangrijke rensters. Ze hebben het maximale eruit gehaald, daar ben ik heel trots op.”

Het EK was de laatste wedstrijd van Kopecky, die een absoluut topseizoen afsluit. “Ik moet eerlijk toegeven; ik ben blij dat het seizoen erop zit”, lachte ze. Of dit seizoen nog te overtreffen is? “Ik zei vorig jaar al dat het onmogelijk was. Ik ga nu hetzelfde zinnetje gebruiken. Het afgelopen seizoen mag geen standaard worden. We moeten beseffen dat het heel uitzonderlijk was”, besloot ze.