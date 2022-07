Lotte Kopecky gaat dan toch voor het groen: “Krijg spijt als ik het niet probeer”

Omdat Lorena Wiebes na haar ritwinst van gisteren het geel draagt in de Tour de France Femmes, mag de nummer twee van het puntenklassement het groen aan. Dat is Lotte Kopecky. De Belgische zei een maand geleden op een persconferentie dat ze niet voor het nevenklassement zou gaan – “Ik lig niet wakker van een puntentrui” -, maar komt daar nu op terug.

“Al was groen de lelijkste kleur op aarde…”, zei de renster van SD Worx na afloop van de openingsrit lachend in gesprek met Het Laatste Nieuws. Ze was derde geworden in de etappe, maar had bij de tussensprints genoeg punten gepakt om Marianne Vos voor te gaan in de strijd om het groen. “Ik heb de ritten ondertussen bestudeerd en als je ziet waar en wanneer de tussensprints liggen, dan speelt dat wel in mijn voordeel.”

“Ik denk toch dat we er de komende dagen vol voor moeten gaan. Punten sprokkelen. Punten sprokkelen. Na vier dagen kijken waar we daarmee staan. Ik denk dat ik spijt zou krijgen als ik het niet probeer”, spreekt Kopecky haar ambities uit, kort nadat ze de streep als derde gepasseerd is. “Het was hectisch – iedereen wil een graantje meepikken in Parijs, natuurlijk -, maar op zich niet veel hectischer dan anders. Ik heb heel wat punten gepakt, dat geeft vertrouwen voor wat komt.”

Tweede tussensprint

“Wiebes en Vos sprintten de tweede keer niet meer mee”, doelt ze op de tweede tussensprint. “Misschien vreesden ze dat hun benen, met nog maar drie ronden te gaan, niet meer op tijd hersteld zouden zijn voor de sprint… Ik heb daar zelf ook aan gedacht, hoor. Had ik er eentje van tussen moeten laten om op het einde beter uit de verf te komen? Hmm, er viel onderweg zoveel te verdienen – honderd punten vandaag – dat het gek zou zijn om dat te laten liggen.”

Kopecky denkt niet dat er op dag één meer in had gezeten. “Op het einde had ik ook niet meteen een trein voorhanden. Ik heb me dan maar op één wiel gefocust. Derde was volgens mij het hoogste haalbare vandaag.”