zaterdag 9 september 2023 om 18:36

Lotte Kopecky blijft maar winnen: “Ik ben er zelf ook verbaasd over”

Video Er lijkt geen maat op Lotte Kopecky te staan deze Simac Ladies Tour. De wereldkampioene van SD Worx won vandaag de vierde etappe met aankomst op de Cauberg, nadat ze eerder al de tijdrit op haar naam schreef. Kopecky wist in de sprint haar ploeggenote Lorena Wiebes te kloppen, nadat haar ploeg de hele dag gecontroleerd had. “Dit parcours ligt me goed”, zei ze voor de camera van WielerFlits.

“Het is niet te onderschatten hoe zwaar het was met zulke warme weersomstandigheden. Dat gaat wel in de kleren kruipen. Ik heb geprobeerd om zo koel mogelijk te blijven, maar dat valt niet mee in deze omstandigheden”, vertelde de Belgische, die haar goede vorm van de Tour de France en het WK door lijkt te trekken.

“Ik ben er zelf ook verbaasd over”, zei ze daarover. “Het was een enorm goed jaar. Het is leuk dat het zo goed blijft gaan. Na het WK heb ik het wat losser aangepakt en meer tijd voor ontspanning en vrienden gemaakt. Ik heb toen niet maniakaal getraind, maar wel kwalitatief. Anders kun je hier ook niet zo rijden. Het is leuk om zo verder te gaan”, ging ze verder.

Focus op EK in Drenthe

Wat er nog meer in het verschiet ligt voor Kopecky? “Ik heb alleen het EK op de planning staan. Ik wil niks laten liggen. Ik ben blij dat ik kan blijven winnen, uiteindelijk doe je het daarvoor. Als ik niet win ben ik ook niet tevreden”, aldus de nummer twee van de Tour de France, die ook een stap richting eindzege in de Simac Ladies Tour zette. “Deze wedstijd bestaat al heel lang, het zou mooi zijn om deze op mijn palmares bij te kunnen schrijven. Ik heb in ieder geval een goede stap gezet vandaag”, zei ze daarover.