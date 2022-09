Lotte Kopecky bijzonder ontgoocheld met zilver op WK: “Dit was kans van mijn leven”

Lotte Kopecky sprintte naar een zilveren medaille in het wereldkampioenschap wielrennen in Australië. De Belgische won de sprint van het peloton, maar kon winnares Annemiek van Vleuten niet meer inhalen. “Dit voelt aan als goud verliezen. Het is een enorme gemiste kans.”

De nieuwe RIDE is nu verkrijgbaar!

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Bestel nu ons najaarsnummer online en krijg hem binnen enkele dagen thuisbezorgd. Bestel hem hier

In de absolute slotfase van het WK wielrennen sloot een groep met favorieten aan bij de kopgroep van vijf, die was weggereden na de laatste keer Mount Pleasant. “Ik kon net niet mee met de vijf koploopsters, maar ik wist dat we ze nog konden inrekenen als we goed konden ronddraaien.” Een sprint leek vervolgens te gaan beslissen wie de gouden medaille mee naar huis ging nemen, maar Van Vleuten had andere plannen. De Nederlandse viel aan in de slotkilometer en reed naar goud.

“Iedereen keek naar mij toen Van Vleuten aanviel. Ze wisten dat ik in principe de snelste was van dat groepje. Als ik het gat zou gedicht hebben, had Persico (die brons won, red.) gewonnen”, vertelde Kopecy na afloop aan Sporza. Bijzonder grote ontgoocheling bij Kopecky, nadat ze een seconde na Van Vleuten over de streep kwam en zilver won. “Dit voelt aan als goud verliezen.”

Kopecky: “Moet het allemaal laten bezinken”

“Ik vind het enorm jammer, naar mijn gevoel is dit een enorme gemiste kans. De kans van mijn leven zelfs. Ik denk dat ik de laatste kilometer nog een aantal keer opnieuw ga bekijken en beleven”, aldus Kopecky. “Ik zal het allemaal moeten laten bezinken.”

Winning silver is losing gold. It will take @LotteKopecky some time to be proud of her amazing ride.#belgiancycling #Wollongong2022 pic.twitter.com/lgLw2W9NUw — Belgian Cycling Team (@BELCyclingTeam) September 24, 2022