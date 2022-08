Lorenzo Rota wint eindklassement Ronde van Tsjechië: “Op veilig gespeeld in slotrit”

Lorenzo Rota heeft de Ronde van Tsjechië gewonnen. De Italiaanse renner van Intermarché-Wanty-Gobert won eerder deze week er zijn eerste profkoers, maar heeft nu ook het algemeen klassement op zijn naam geschreven. “Ik wil mijn ploegmaten bedanken, want zij hebben vier dagen hard gewerkt om mij in staat te stellen het eindklassement te winnen.”

De 27-jarige Rota vertelt op de ploegsite over de etappe van vandaag, die gewonnen werd door Alexis Guerin. De Fransman won de slotetappe vanuit de vlucht van de dag. “De samenstelling van de vroege vlucht was goed voor ons, we konden hen wat vrijheid geven. Daarna moest ik reageren op verschillende aanvallen op het laatste circuit.”

Rota kwam in de slotfase nog redelijk dicht bij de leiders, maar moest uiteindelijk vrede met plaats drie. “Ik had de benen om zelf aan te vallen op de slotklim, maar ik koos ervoor om het veilig te spelen en te wachten op de eindsprint op de kasseien. En uiteindelijk was het een goede strategie om de eindzege te pakken.

Dankzij zijn resultaat vandaag en de overwinning eerder deze week wint Rota het algemeen klassement van de Ronde van Tsjechië. Hij houdt zes seconden over op Anthon Charmig, Kevin Colleoni moest acht seconden toegeven op zijn landgenoot. “Ik wil mijn ploegmaten bedanken, want zij hebben vier dagen hard gewerkt om mij in staat te stellen het eindklassement te winnen.”