zondag 1 oktober 2023 om 16:54

Lorena Wiebes won EK Gravel op leegloper: “Wilde geen risico’s nemen”

De Nederlandse titel moest ze vorige week nog aan Fem van Empel laten, maar de Europese graveltitel is nu wel voor Lorena Wiebes. “Een kleine revanche voor vorige week”, lacht de Nederlandse.

In de finale ontstond de vreemde situatie dat de Australische Tiffany Cromwell wegreed. Zij kwam natuurlijk niet in aanmerking voor de Europese titel, en dus bleef Wiebes zitten. “Ik had ook een leegloper voorin, dus ik wilde het tempo liefst laag houden, zodat ik geen risico’s moest nemen in de bochten”, vertelt ze daarover. “Het was wel wat bumpy in de sprint.”

Ook opvallend: de vele gedubbelden die het wedstrijdverloop soms leken te ontregelen. “Soms hinderden ze ons, maar soms was het ook een grote hulp bij het pacen“, vindt Wiebes.

Het WK van volgende week in Veneto, wordt dat nu een doel? “Het is een lastig parcours met best wat pittige klimmetjes. Het is altijd lekker vertoeven in Italië en ik ga er ook op vakantie. Dus ik wil er vooral genieten.”