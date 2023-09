zaterdag 9 september 2023 om 17:22

Lorena Wiebes verrast zichzelf in Limburgse heuvels: “Wel gehoopt, niet verwacht”

Lorena Wiebes liet vandaag in de vierde etappe van de Simac Ladies Tour zien veel meer dan een sprintster te zijn. De Europees kampioene van SD Worx werd bovenop de Cauberg tweede achter haar ploeggenote Lotte Kopecky na een zware beproeving door de Zuid-Limburgse heuvels. “Ik ben hier heel blij mee”, zei ze tegen WielerFlits.

“Ik had dit wel gehoopt, maar niet verwacht. Het voelt voor mij als een overwinning”, ging ze verder. “Ik weet niet of Lotte het gehoord heeft, maar ik zei op de Cauberg dat deze voor haar was. Ze heeft de hele week al heel hard voor mij gewerkt, dus dan vind ik dat je het elkaar ook moet gunnen”, aldus Wiebes.

Opsteker voor EK

Voor de Nederlandse is de tweede plaats op dit parcours een welkome opsteker richting het Europees kampioenschap dat later deze maand plaatsvindt in Drenthe. “Ik heb dit jammer genoeg niet op het WK kunnen laten zien, maar de vorm is wel teruggekeerd richting het EK. Ik ga nu alles doen om deze vorm vast te houden en daar goed te zijn.”

Op het EK krijgt het peloton een parcours met de vernieuwde VAM-berg voor de kiezen. “Als ik deze rit aankan moet ik het EK-parcours normaal gesproken ook aankunnen. Ik vind het een mooie toevoeging. Het is hopen dat de wind goed staat die dag, dan kunnen we er iets moois van maken. Ik wil er in de laatste wedstrijden nog alles uithalen”, besloot de Mijdrechtse.