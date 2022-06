Lorena Wiebes trots op ploeggenotes na sprintzege: “Ze zetten me perfect af”

Op de eerste dag van de Women’s Tour kwam Lorena Wiebes niet aan sprinten toe, omdat ze in de finale betrokken was bij een valpartij, maar op dag twee schoot de Nederlandse van DSM wel raak. Ze was in de massasprint veruit de snelste. “We kunnen super trots zijn op onszelf”, zegt Wiebes op de site van haar ploeg.

“Vandaag (gisteren, red.) was niet een echt zware etappe en het tempo in het peloton was vrij goed”, blikt Wiebes terug op de tweede etappe van de Women’s Tour, die startte en finishte in Harlow. “We hadden geen problemen vandaag, we zaten goed van voren bij de tussensprints en gecategoriseerde beklimmingen. Zes kilometer voor het einde was er een val, waarna alleen Franzi (Franziska Koch, red.) en ik nog in het kleine peloton zaten, maar gelukkig konden Megan (Jastrab, red.) en Charlotte (Kool, red.) terugkeren.”

“We zaten een beetje vast in het midden van de weg”, herinnert Wiebes zich de aanloop naar de sprint. “Dus ik zocht mijn eigen weg een beetje en in de laatste rechte lijn vonden de meiden me weer. Ze deden een hele goede lead-out, ze zetten me perfect af. We kunnen super trots zijn op onszelf en we kijken vooruit naar de volgende etappes nu.”

Woensdag wacht de derde rit, van Tewkesbury naar Gloucester. Het parcours is lastiger dan de voorgaande dagen, maar een sprint met een grote groep lijkt nog steeds het meest waarschijnlijke scenario. Wiebes, die dit seizoen al negen zeges boekte, is dus opnieuw een van de kanshebbers.