Lorena Wiebes spurt naar winst in Lotto Belgium Tour

Lorena Wiebes heeft de eerste etappe van de Lotto Belgium Tour gewonnen. In Brugge was de renster van Team DSM de snelste in de massasprint. Jolien D’hoore kwam als tweede over de streep, maar werd wel de nieuwe leider.

Na haar proloogzege in Chimay mocht vice-Nederlands kampioen tijdrijden Ellen van Dijk om een uur als leider aan de eerste etappe in lijn beginnen. Het vrouwenpeloton koerste daarin over 102,2 kilometer van badplaats Blankenberge naar Brugge. Een vlakke, winderige rit die vooral op het lijf van de sprinters was geschreven.

Onderweg speelde de wind een belangrijke rol, waardoor het peloton uiteen werd geslagen. In de finale probeerde Natalie van Gogh het enige tijd in haar eentje, maar uiteindelijk kwam alles weer samen en moest een spurt de beslissing brengen. Daarin verzekerde Wiebes zich van alweer haar achtste overwinning van het seizoen.