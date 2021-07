Lorena Wiebes sprint overtuigend naar eerste ritzege in Giro d’Italia Donne

Lorena Wiebes heeft voor het eerst in haar carrière een etappe gewonnen in de Giro d’Italia Donne. De kopvrouw van Team DSM was na een vlakke etappe van 120 kilometer veruit de snelste in de straten van Carugate. Wiebes was Emma Norsgaard (Movistar) te snel af. De roze trui van Anna van der Breggen kwam niet in de problemen.



Zes rensters kozen het ruime sop op weg naar een avontuur op de route naar Carugate. Silvia Zanardi, Matilde Vitillo (Bepink), Noemi Lucrezia Eremita (Isolmant-Premac-Vittoria), Maria Novolodskaia (A.R. Monex), Giorgia Vettorello (Top Girls Fassa Bartolo) en Federica Damiana Piergiovanni (Valcar-Travel & Service) trokken ten aanval. Het peloton gaf het zestal niet al te veel voorsprong op het vlakke traject.

Team DSM en Cerazitit-WNT zetten zich op kop van dat peloton in dienst van hun sprintsters en brachten het verschil met de koplopers terug tot onder de minuut. Novolodskaia reed in de finale nog weg van haar medevluchters, maar de demarrage van de Russische strandde op drie kilometer van de finish.

Trek-Segafredo liet zich in de slotkilometers goed van voren zien, maar zij werden overvleugeld door Canyon-SRAM en Team DSM. De Nederlandse ploeg verzorgde, met Coryn Rivera als laatste renster, een ideale lead-out voor Lorena Wiebes. De sprintster ging ruim 150 meter voor de finish haar sprint aan en rondde het feilloos af. Emma Norsgaard was niet in staat om Wiebes nog te passeren.