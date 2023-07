Lorena Wiebes prijst geletruidrager Lotte Kopecky na lead-out: “Niet normaal”

Lorena Wiebes was na afloop van haar eerste ritzege in deze Tour de France dolgelukkig met haar team SD Worx. Vooral voor haar lead-out Lotte Kopecky had Wiebes mooie worden. “Het is echt niet normaal wat voor lead-out ik had.”

De sprintster dankte ook de rest van haar team voor het dichtrijden van het gat met Julie Van de Velde, die tot de laatste honderd meter alleen voorop reed. “Ze hebben me perfect gebracht. Toen we in de laatste vijf kilometer te horen kregen dat ze nog 35 seconden voorsprong had, zijn alle meiden naar voren gestuurd om het dicht te rijden.”

“Ik had trouwens niet het idee dat er geen controle was”, gaat ze verder. “Ik merkte dat dsm-firmenich controleerde, wat ideaal voor ons was. Zo hebben zij hun lead-out voor Charlotte Kool opgebrand. Ik hoefde in de laatste vijfhonderd meter alleen maar in het wiel van Lotte te gaan zitten.”

“Toen ik Marianne Vos voelde opkomen, ben ik aangegaan”, eindigt ze. “Ik ben blij met deze zege en blij dat ik een goede dag had.”

