Lorena Wiebes opent RideLondon Classique met ritzege

Lorena Wiebes heeft de openingsetappe van de RideLondon Classique gewonnen. De kopvrouw van Team DSM was na een etappe van 136 kilometer, met start en finish in Maldon, de snelste in een massasprint. Ze klopte wereldkampioene Elisa Balsamo (Trek-Segafredo) en Emma Bjerg (Movistar).

De etappe werd lange tijd verreden zonder kopgroep. Onder meer Valcar-Travel & Service deed kopwerk in het peloton, waar het wachten was op twee slotrondes van 22 kilometer rond Maldon met daarin telkens de beklimming van Spring Elms Lane (500 meter aan 3,4%).

Een kleine veertig kilometer voor de finish plaatste Anna Henderson een aanval. De Britse van Jumbo-Visma reed solo weg en pakte ongeveer anderhalve minuut voorsprong op het peloton. Henderson maakte het het peloton knap lastig. Ze kwam als eerste boven op beide klimmetjes en had een voorsprong bij het ingaan van de laatste vijf kilometer.

Vijfde seizoenszege voor Wiebes

Uiteindelijk strandde Henderson toch in de finale. Het draaide daarna in Maldon uit op een massasprint, die gewonnen werd door Lorena Wiebes van Team DSM, voor Elisa Balsamo en Emma Norsgaard. De vierde plaats was voor Belgisch kampioene Lotte Kopecky. Voor Wiebes is het alweer haar vijfde overwinning van dit seizoen. Haar laatste zege behaalde ze begin april in de Scheldeprijs.

Na twee jaar afwezigheid is de RideLondon Classique terug als rittenkoers van drie dagen. De wedstrijd maakt dit jaar opnieuw deel uit van de Women’s WorldTour.

YESSS LORENA!!! 🥳🥇 @lorenawiebes claims a great win for us on the uphill sprint after some massive teamwork to close down the strong attacking Henderson! 🙌🏻#KeepChallenging #RideLondonClassique pic.twitter.com/oKthgRjwWa — Team DSM (@TeamDSM) May 27, 2022