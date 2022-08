Lorena Wiebes na tweede zege op rij: “Alles onder controle vandaag”

Voor Lorena Wiebes en Team DSM verliep de tweede etappe van de Simac Ladies Tour bijna vlekkeloos. Na een goede voorbereiding van haar ploeg wist de sprintster buiten de problemen te blijven in de tumulteuze finale en haar tweede overwinning op rij te boeken. “Het was een chaotische sprint”, zei Wiebes na afloop in het flashinterview.

“We raakten mijn lead-out Charlotte Kool kwijt. Toen zat ik vrij vroeg in het wiel van Georgi Pfeiffer, die toen iets moest inhouden. Ik voelde de rest van achter komen, maar die kon ik gelukkig opvangen. Uiteindelijk was het een vrij korte sprint, maar genoeg om te winnen”, aldus de 23-jarige renster.

De rest van de etappe verliep perfect voor Wiebes en haar ploeg. “Voor ons was het een goede situatie dat er drie vooruit waren. Met Elise Uijen en Leah Kirchmann hebben we gecontroleerd. Franziska Koch, Georgi Pfeiffer en Charlotte Kool brachten me daarna goed naar de finale. We hadden alles onder controle vandaag”, zegt de Mijdrechtse renster.

Wiebes verstevigde door haar overwinning haar voorsprong in het klassement. Desondanks heeft dit voor haar geen prioriteit. “Het is geen doel op zich, maar ik ga proberen om zo ver mogelijk te komen”, sluit de sprintster af.