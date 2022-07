Lorena Wiebes klopt Marianne Vos en grijpt eerste gele trui in Tour de France Femmes

Lorena Wiebes heeft de eerste gele trui veroverd in de Tour de France Femmes 2022. De topfavoriete van Team DSM was na bijna 82 kilometer de snelste in de massasprint in de openingsetappe over de Champs-Élysées in Parijs. Ze bleef Marianne Vos (Jumbo-Visma) en Lotte Kopecky (SD Worx) voor in een lange sprint.

Om 13.40 uur was het koersdirectrice Marion Rousse die de eerste rit officieel op gang vlagde op de Champs-Élysées, waar twaalf rondjes op het programma stonden. De eerste demarrage Krista Doebel-Hickok, maar haar poging strandde. Haar ploeg EF Education-TIBCO-SVB was in de openingsfase erg actief, maar het was de Nederlandse Nina Buysman van Human Powered Health die wist weg te rijden.

Aanval Mischa Bredewold

Zij kreeg zeven rensters bij zich, maar de samenwerking was niet goed en dus werden ze snel ingerekend. De volgende demarrage kwam van Mischa Bredewold (Parkhotel Valkenburg) en Emily Newsom (EF Education-TIBCO-SVB). Zij pakten een voorsprong van 40 seconden en lieten de Française Morgane Coston (Arkéa) niet aansluiten, maar 49 kilometer voor de finish kwam het peloton langszij.

De reden? De eerste tussensprint van de dag, waar Marianne Vos als eerste over de streep kwam, voor Lorena Wiebes en Alexandra Manly. Een nieuwe aanval van Pauline Allin (Arkéa) en Henrietta Christie (Human Powered Health) werd ook onschadelijk gemaakt voor de tweede tussensprint, waar Lotte Kopecky net iets sneller was dan Manly.

Femke Markus grijpt bolletjestrui

Meteen daarna waren het Femke Markus (Parkhotel Valkenburg), Anne Dorthe Ysland (Uno-X) en Marta Lach (Ceratizit-WNT) die wegreden. Zij bleven net uit handen van het peloton bij de eerste bergsprint, die op de ‘top’ van de Champs-Élysées lag ter hoogte van de Arc de Triomphe. Markus had de beste timing en veroverde de allereerste bolletjestrui van deze Tour Femmes.

Gladys Verhulst (Le Col-Wahoo) deed daarna een verwoede poging om een massasprint te ontlopen. Zij pakte maximaal 45 seconden voorsprong. In het peloton was het achter haar wat nerveus, wat voor een valpartij van SD Worx-renster Christine Majerus zorgde. Ook Alana Castrique van Cofidis was erbij betrokken en zij moest meteen opgeven. In de slotronde over de Champs-Élysées kwamen ook Amanda Spratt en Laura Süßemilch op eenzelfde manier ten val, maar zij konden wel door.

Nederlands duel om de gele trui

Het peloton had in die laatste tien kilometer de nodige moeite om Verhulst terug te pakken, maar wist op ruim twee kilometer de Française toch in te rekenen. Diverse sprintersploegen meldden zich in de finale aan kop, waaronder de Jumbo-Visma-trein. Ellen van Dijk ging op kop de laatste kilometer in, maar haar ploeggenote Elisa Balsamo kwam er niet aan te pas.

Het draaide namelijk uit op een Nederlands onderonsje. Marianne Vos kreeg een uitstekende lead-out en ging als eerste de sprint aan, maar werd in de laatste honderden meters geklopt door een razendsnelle Lorena Wiebes. Zij maakte daarmee haar favorietenstatus waar en mag de eerste gele trui van deze Tour Femmes in ontvangst nemen. Lotte Kopecky werd derde.