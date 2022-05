Lorena Wiebes imponeert met hattrick en eindwinst in RideLondon Classique

Er staat geen maat op Lorena Wiebes in de RideLondon Classique. Nadat de kopvrouw van Team DSM eerder al de eerste twee etappes won, schreef ze zondag ook de slotetappe in hartje Londen op haar naam. Wiebes mag zich daardoor ook de eindwinnares noemen van de rittenkoers in de Women’s WorldTour.

De slotetappe was een criterium van 85 kilometer in het centrum van Londen. Het grootste deel van de rit bestond uit een lokale ronde van tien kilometer met daarin Piccadilly en Pall Mall, twee bekende straten in de wereldstad.

Alles wees op een massasprint, maar meerdere rensters probeerden het te sprintersploegen moeilijk te maken. Onder meer Jade Wiel, Sylvie Swinkels, Aafke Soet, Leah Kirchmann en Brodie Chapman trokken ten aanval. Zij werden echter snel weer ingerekend. Krista Doebel-Hickok en Ally Wollaston kregen in de laatste 20 kilometer wel een vrijgeleide van zo’n twintig seconden.

Niets te doen aan Lorena Wiebes

Bij het ingaan van de slotronde reed de Nieuw-Zeelandse Wollaston, uitkomend voor AG Insurance-NXTG, nog alleen op kop. Acht kilometer van de meet werd ze echter ingerekend. Team DSM, SD Worx en Canyon-SRAM meldden zich daarna aan kop van het peloton.

De perfecte lead out kwam uiteindelijk van Charlotte Kool, die Wiebes uitstekend afzette. De leidster in het algemeen klassement zette de concurrentie op meerdere lengtes achterstand. Wereldkampioene Elisa Balsamo werd tweede, Belgisch kampioene Lotte Kopecky eindigde als derde.

Het is voor de tweede keer dat Wiebes het flikt om alle etappes én het eindklassement te winnen in een rittenkoers in de Women’s WorldTour. Ook Marianne Vos en Demi Vollering deden dat eerder.

Winst in alle etappes en het eindklassement in de WWT

2018: Marianne Vos — Ladies Tour of Norway

2019: Lorena Wiebes — Tour of Chongming Island

2022: Demi Vollering — Itzulia Women

2022: Lorena Wiebes — RideLondon Classique