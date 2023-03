Lorena Wiebes derde in Brugge-De Panne: “Het maximale eruit gehaald”

Lorena Wiebes moest in de Classic Brugge-De Panne genoegen nemen met een derde plaats. De Europees kampioene zat mee in de eerste waaier, maar Pfeiffer Georgi wist daar in de slotfase nog uit weg te rijden en naar de zege te soleren. In de sprint om plek twee legde de Nederlandse het af tegen Elisa Balsamo. “Het was een zware dag en heel nerveus”, zei Wiebes in het flashinterview na afloop.

Op zo’n zestig kilometer van het einde brak het peloton in meerdere stukken. Er kwam een eerste waaier voorop te rijden van tien rensters. “Iedereen verwachtte waaiers en bij de eerste passage door de Moeren waren we al los. Het was misschien niet de beste situatie voor mij, want ik was de enige renster van het team voorin. Maar we hebben het maximale eruit gehaald.”

Met nog tien kilometer voor de boeg, werd de kopgroep verder uitgedund. Het ging van tien naar zes rensters door – opnieuw – een versnelling van Team DSM. “Ik had wel verwacht dat ze het nog eens zouden proberen bij de laatste passage door de Moeren. Ik zat goed voorin, dus dat was mooi. Nadat Megan (Jastrab, red.) aanviel, had ik ook wel een aanval van Pfeiffer verwacht. Maar soms moet je beslissing maken. Natuurlijk keken ze ook naar mij en Elisa.”

Diezelfde Elisa Balsamo versloeg Wiebes uiteindelijk in de sprint om plek twee. “In de laatste anderhalve kilometer wisten we dat we het niet meer dicht zouden gaan rijden, dus toen focuste ik me op de sprint. Ik ging alleen wat te vroeg aan. Maar een podiumplaats is niettemin goed.”

