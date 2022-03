Lonneke Uneken: “Het wilde nooit echt breken en dan is de sprint het volgende plan”

Lonneke Uneken was na haar etappezege in de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour blij dat ze het voorbereidende werk van haar ploeg SD Worx kon afmaken. De jonge renster werd in de lastige slotkilometer goed in positie gehouden voor de laatste rechte lijn en wist vervolgens te winnen.

SD Worx probeerde op de winderige open vlakten koers te maken, maar het wilde nooit echt breken. “Als het niet lukt, weet je wat het volgende plan is en dat is de sprint”, zei Uneken na afloop van de etappe. Op de lokale ronde in en rondom Bakkeveen bemoeide de Nederlandse zich niet met de tussensprints, maar focuste ze zich volledig op haar eindspurt.

Voor de sprint had de 22-jarige baan- en wegwielrenster weinig angst voor de concurrentie, zei ze. “Niet echt voor iemand eigenlijk. Er zijn hier wel een aantal rappe meiden, maar we weten welke rensters we in de gaten moeten houden. Dat we ons eigen plan bleven volgen was het belangrijkst en dat is gelukt.”

“Het was heel chaotisch in de laatste bocht, maar de meiden zetten me perfect af. Ik ben super blij dat ik het kon afmaken”, vertelde Uneken verder. Haar ploeg was in de finale nog voltallig en dus hoefde ze slechts de wielen van haar ploeggenotes te volgen. Uiteindelijk trok de Italiaanse Elena Cecchini de sprint aan. “Voor mij was het alleen maar vol gas naar de meet.”