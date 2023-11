dinsdag 21 november 2023 om 10:17

Lokale politici willen Vuelta a España na lange tijd weer naar Mallorca halen

Het is lang geleden dat de Vuelta a España een bezoek bracht aan Mallorca, maar het zou zomaar kunnen dat de rittenkoers het populaire fietseiland weldra wel weer aandoet. Lokale politici hebben het plan opgevat om de Spaanse ronde binnen te halen. Het is niet bekend in welk jaar de Vuelta weer terug zou moeten keren naar Mallorca.

Pedro Bestard, vicevoorzitter van de Eilandraad (Consell Insular), en leden van de Vox-partij hebben samen met de wielerfederatie van de Balearen gekeken naar de mogelijkheden om de Vuelta naar Mallorca te halen. “We gaan alle mogelijke stappen nemen om het mogelijk te maken dat een etappe van de Ronde van Spanje gehouden wordt op Mallorca”, zei Bestard, die optimistisch is over de kansen, in gesprek met OK Diario.

“Een etappe van de Vuelta a España organiseren zou het imago van het eiland een boost geven en het helpen te linken aan de sportwereld. Bovendien is het een unieke kans om onze plaatsen en rijke erfgoed onder de aandacht te brengen.”

Jaarlijks komen er veel wielrenners – van toerfietsers tot profs – naar Mallorca om hun kilometers te maken. Ook wordt eind januari altijd de Challenge Mallorca gehouden, een serie profeendaagsen op het eiland. De laatste keer dat de Vuelta naar Mallorca kwam was in 1998. In 1975, 1986 en 1991 deed de ronde het eiland ook aan.