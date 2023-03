Loe van Belle (4e) laat zich zien in Coppi e Bartali: “Ben hier zeker tevreden mee”

Loe van Belle mag dan nog uitkomen voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, de 21-jarige Nederlander weet zich ook al te onderscheiden op een hoger niveau. Van Belle eindigde vandaag namelijk als vierde in de openingsetappe van de Settimana Internazionale Coppi e Bartali.

De 21-jarige coureur van het Jumbo-Visma Development Team, die in de Italiaanse rittenkoers namens de hoofdmacht koerst, kon op het heuvelachtige parcours rond Riccione mee met de beste renners en hoefde in de sprint van het peloton slechts twee renners voor zich te dulden. “Ik ben hier zeker tevreden mee”, laat hij weten op de website van Jumbo-Visma.

“Van tevoren hadden we bedacht: als ik bij kan blijven op de klimmetjes ga ik proberen te sprinten. Ik wist dat ik één van de snellere mannen zou zijn, aangezien de grote namen de klim waarschijnlijk niet zouden overleven. Dat was gelukkig ook zo.”

“Tegen Cavagna was nauwelijks iets te doen”

Van Belle kon echter niks doen aan de overmacht van Rémi Cavagna. De Franse hardrijder van Soudal Quick-Step won de rit na een bijzonder knappe solo. “Ik zag hem gaan en hij had al heel snel een groot gat. Zelf moest ik alle zeilen bijzetten om bij te blijven, terwijl de andere jongens niet in de positie zaten om te reageren. Uiteindelijk heeft de ploeg kneiterhard op kop gereden, maar tegen Remi was nauwelijks iets te doen vandaag.”

Ploegleider Robert Wagner is ook blij met wat hij vandaag zag van Van Belle. “Loe heeft het heel goed gedaan. Hij wilde zich mengen in de sprint en eindigde daarin knap als derde.” Volgens de oud-renner volgen er de komende dagen nog genoeg kansen. “We hebben een jonge ploeg die in de breedte heel sterk is. Het belangrijkste is dat we leren en ervaring opdoen. Mits we alle dingen goed doen, kunnen we hier echt om de winst strijden.”