Lizzie Holden laatste aanwinst voor UAE Team ADQ

Elizabeth ‘Lizzie’ Holden zal volgend jaar de kleuren van UAE Team ADQ verdedigen. De 25-jarige Britse kwam dit jaar uit voor Le Col-Wahoo, maar heeft nu een eenjarig contract getekend bij de ploeg uit het Midden-Oosten.

Met Holden heeft UAE Team ADQ ook meteen de selectie voor 2023 rond. Ze begon haar carrière in 2017 bij Drops, koos vervolgens voor een Spaans avontuur bij Bizkaia Durango en keerde vervolgens terug naar wat we tegenwoordig kennen als Le Col-Wahoo. Ze is nog steeds op zoek naar haar eerste profzege, maar boekte in 2022 wel de nodige progressie als wielrenster.

Ze wist zich dit jaar namelijk in de kijker te rijden met top 10-noteringen in de EasyToys Bloeizone Fryslân Tour (9e), Internationale LOTTO Thüringen Ladies Tour (7e) en de Lotto Belgium Tour (4e). Ook werd ze derde op het Brits kampioenschap tijdrijden, vijfde in de tijdrit op de Commenwealth Games, achttiende in de Amstel Gold Race en 21ste in de Ronde van Vlaanderen.

Voor Holden komt nu een droom uit. “Ik wilde altijd al een keer uitkomen op WorldTour-niveau. Ik ben echt super enthousiast om te beginnen aan een nieuw avontuur. Ik moet nog veel leren en wil graag nog meer progressie boeken. Daarnaast wil ik mijn steentje bijdragen aan het succes van mijn nieuwe ploeg.” Ook oud-prof Rubens Bertogliati, tegenwoordig de teammanager van UAE Team ADQ, is enthousiast. “We hopen dat ze de komende jaren nog verder kan groeien.”

Kwaliteitsinjectie

UAE Team ADQ, de ploeg van Holden, begint straks met zestien rensters aan het nieuwe seizoen. De formatie wist eerder al Alena Amialiusik, Olivia Baril, Chiara Consonni, Eleonora Camilla Gasparrini, Mikayla Harvey en Silvia Persico aan te trekken. Daar staan – met Maaike Boogaard, Mavi García, Maria Novolodskaia, Alessia Patuelli, Urška Pintar en Sophie Wright – zes vertrekkers tegenover.