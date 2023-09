maandag 11 september 2023 om 09:41

‘Lissabon kandidaat voor Vuelta-start in 2024’

Op de tweede rustdag van de Vuelta a España is nog altijd niet bekend welke stad in 2024 gastheer is van de ‘Gran Salida’. Volgens het Spaanse medium AS is Lissabon op dit moment een goede kandidaat

Dat Lissabon in 2024 de Vuelta mag verwelkomen, is nog geen zekerheidje. Volgens de Spaanse krant is de ASO nog met meerdere locaties in gesprek, maar gaan de onderhandelingen met de Portugese hoofdstad wel de goede kant op.

De Vuelta start overigens niet zo vaak in het buitenland. In de afgelopen 78 edities startte de Ronde van Spanje slechts vier keer niet in Spanje. Lissabon was in 1997 de eerste, waarna de Vuelta ook nog vanuit Assen (2009), Nimes (2017) en Utrecht (2022) vertrok.

Dit jaar ging de Vuelta in Barcelona van start.