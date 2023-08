dinsdag 22 augustus 2023 om 16:36

Lidl-Trek begint opleidingsploeg en haalt renner Jumbo-Visma aan boord

Lidl-Trek heeft grootse plannen voor de toekomst. De Amerikaanse formatie is niet alleen druk bezig om zich te versterken voor komend seizoen, maar komt in 2024 ook met een eigen opleidingsploeg. De formatie maakte vandaag de eerst acht namen bekend, die volgend jaar zullen uitkomen voor de opleidingskern.

Het gaat om Tim Torn Teutenberg (20 jaar), Mats Wenzel (20), Axandre Van Petegem (21, de zoon van Peter Van Petegem), Kristian Egholm (19), Nils Aebersold (20, de zoon van oud-prof Niki Aebersold), Louis Leidert (18), Liam O’Brien (18) en Patrick Frydkjaer (18). Axandre Van Petegem komt nu nog uit voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma, maar zal dus de overstap maken naar Lidl-Trek.

Deze gloednieuwe opleidingsploeg heeft zijn uitvalsbasis in het Belgische Deinze, waar ook de service course van Lidl-Trek zich bevindt. Oud-profwielrenner Markel Irizar zal de ploeg leiden. De inmiddels 43-jarige Spanjaard is als teammanager verantwoordelijk voor het rekruteren en contracteren van jonge renners voor de ploeg en de sportieve prestaties.

Schakel

“Ik zal als schakel opereren tussen de opleidingsploeg en het WorldTeam”, legt Irizar uit in een persbericht. “Als Luca (Guercilena, de algemeen directeur van Lidl-Trek, red.) aan me vraagt: Markel, hebben we een supergoede klimmer in de opleidingsploeg? Dan kan ik zeggen: die hebben we. Of een renner die vijf uur lang op kop kan rijden. De ploeg heeft in de toekomst nood aan nieuwe renners en middelen.”

De ploeg zal in een later stadium nog meer renners aankondigen, die in 2024 zullen uitkomen voor de opleidingsformatie.

Voorlopige selectie opleidingsploeg Lidl-Trek

Nils Aebersold

Liam O’Brien

Kristian Egholm

Patrick Frydkjaer

Louis Leidert

Axandre Van Petegem

Tim Torn Teutenberg

Mats Wenzel