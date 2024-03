zondag 17 maart 2024 om 14:19

Lidl-Trek met heroptredende Sam Oomen in Ronde van Catalonië, Mollema ook present

Sam Oomen is komende week weer te zien in het wielerpeloton. De 28-jarige Nederlandse klimmer is namelijk opgenomen in de selectie van Lidl-Trek voor de Ronde van Catalonië (18-24 maart). Oomen kampte de voorbije weken met een knieblessure, opgelopen bij een valpartij in de Volta ao Algarve.

De Brabander is nu echter weer wedstrijdfit en zal zijn opwachting maken in de Ronde van Catalonië. Oomen is niet de enige Nederlander in de selectie van Lidl-Trek. De Amerikaanse formatie rekent vanaf maandag ook op Bauke Mollema. De inmiddels 37-jarige klimmer kwam goed drie weken geleden voor het laatst in actie, op Franse bodem, in de Faun-Ardèche Classic en Drôme Classic.

De twee Nederlanders mogen wellicht voor eigen rekening rijden in de Ronde van Catalonië, in de wetenschap dat Lidl-Trek niet met een uitgesproken kopman van start zal gaan. Amanuel Ghebreigzabhier, Carlos Verona, Juan Pedro López, Patrick Konrad en Jacopo Mosca maken ook deel uit van de zevenkoppige selectie.

In de 103e editie van de Ronde van Catalonië is het vooral uitkijken naar Tadej Pogacar. De Sloveen zal voor het eerst in zijn carrière deelnemen aan de meerdaagse wielerkoers en het voor de eindzege onder meer opnemen tegen Sepp Kuss, Simon Yates, Mikel Landa en Aleksandr Vlasov.