woensdag 7 februari 2024 om 09:57

Lidl-Trek maakt zich geen zorgen over Giro-voorbereiding Giulio Ciccone

Giulio Ciccone zal later dan gepland beginnen aan het nieuwe wielerseizoen. De Italiaanse klimmer van Lidl-Trek heeft maandag een cyste operatief laten verwijderen en mag de komende weken zijn fiets niet aanraken, maar de Giro d’Italia komt zeker niet in gevaar.

Dat heeft Josu Larrazabal, de performance manager van Lidl-Trek, laten weten in gesprek met GCN. Ciccone is de beoogde kopman van de Amerikaanse formatie in de komende Ronde van Italië (4-26 mei). De Italiaanse klimmer heeft nog iets goed te maken in zijn thuisronde, aangezien hij vorig jaar vanwege een coronabesmetting niet kon deelnemen aan La Corsa Rosa.

“Er is nog altijd een lange weg te gaan tot de Giro d’Italia”, schetst Larrazabal. “We hebben het over bijna drie maanden. We maken ons met andere woorden geen zorgen over de Giro. Giulio heeft een goede winter achter de rug. Hij zal nu wel een rustperiode moeten inlassen, maar dat wil niet zeggen dat al het werk voor niks is geweest.”

“Het heeft natuurlijk wel gevolgen voor de komende weken en dus zullen we zijn programma wat moeten aanpassen. Maar verder kan hij in april gewoon mee op trainingskamp en daarna zal zijn programma niet veranderen. Het zal allemaal goedkomen, daar hebben we wel vertrouwen in.”