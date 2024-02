dinsdag 6 februari 2024 om 14:32

Giulio Ciccone moet na operatie seizoensstart uitstellen

Giulio Ciccone zal later dan gepland beginnen aan het nieuwe wielerseizoen. De Italiaanse klimmer van Lidl-Trek heeft maandag een cyste operatief laten verwijderen en mag de komende weken zijn fiets niet aanraken. Ciccone kan zo niet mee op hoogtestage naar de Teide en zal ook niet meedoen aan Tirreno-Adriatico.

“Door een perineale cyste moet Giulio Ciccone zijn voorbereiding op zijn seizoen onderbreken”, geeft Lidl-Trek aan in een perscommuniqué. “Vanwege ernstige ontstekingen moest de renner afgelopen maandag onder het mes, om zo een cyste te verwijderen. De artsen hebben hem een fietsverbod van vier weken opgelegd, al hangt het af van de ontwikkelingen na de operatie.”

Geen Tirreno-Adriatico

De 29-jarige renner zal nu niet met zijn ploeggenoten afreizen naar de Teide voor een hoogtestage, en moet ook snoeien in zijn wedstrijdprogramma. Ciccone zou zijn seizoen eigenlijk in eigen land beginnen met Tirreno-Adriatico, maar moet nu passen voor ‘De Koers van de Twee Zeeën’, die duurt van 4 tot en met 10 maart.

Lidl-Trek komt op een later moment met verdere updates over zijn herstel. Ciccone is dit seizoen de beoogde kopman van Lidl-Trek in de Giro d’Italia (4-26 mei).