maandag 26 februari 2024 om 10:18

Lidl-Trek bindt Deense kampioen Mattias Skjelmose langer aan zich

Het hing al een tijdje in de lucht, maar is nu ook definitief: Mattias Skjelmose heeft zijn contract bij Lidl-Trek verlengd tot eind 2026. De Deense kampioen, die vorig seizoen helemaal wist door te breken op het hoogste niveau, koerst sinds 2021 voor de Amerikaanse formatie.

Skjelmose is in relatief korte tijd uitgegroeid tot een van de steunpilaren van Lidl-Trek. De nog altijd maar 23-jarige renner kende een zeer succesvol 2023, met onder meer de eindoverwinning in de Ronde van Zwitserland. Daarnaast kroonde hij zich tot Deens kampioen op de weg en won hij ritten in de Ster van Bessèges, Tour du Var en de Ronde van Denemarken. En dat was nog niet alles.

In het najaar schreef Skjelmose tevens de Maryland Cycling Classic in de Verenigde Staten op zijn naam. Ook werd hij tweede in de Waalse Pijl, achtste in de Amstel Gold Race en negende in Luik-Bastenaken-Luik. De explosieve klimmer begon afgelopen weekend aan het nieuwe wielerseizoen, met ereplaatsen in de Faun-Ardèche Classic (3e) en de Drôme Classic (5e).

Grote ambities

Voor Skjelmose was het een no-brainer om bij te tekenen. “Lidl-Trek heeft altijd in mij geloofd, vanaf dag één. Het was dus een vrij eenvoudige beslissing, toen ze met een aanbod kwamen. Ik heb bij deze ploeg al een enorme ontwikkeling doorgemaakt en het is altijd een risico om van team te wisselen. Ik geloof dat ik me hier nog verder kan verbeteren. Het feit dat Lidl nu ook aan boord is, is ook een belangrijke factor.”

“De ploeg kwam verder met een duidelijke toekomstvisie, eentje die perfect bij me past”, aldus Skjelmose, die zeer ambitieus is voor de komende jaren. “Ik hoop bij mijn volgende contractverlenging op het podium te hebben gestaan van een grote ronde. Dat is echt een droomscenario. Maar ik wil nog zoveel meer bereiken. Zolang ik me verder kan blijven ontwikkelen, ben ik gelukkig.”