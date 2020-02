Liane Lippert soleert naar winst in Cadel Road Race na late aanval zaterdag 1 februari 2020 om 08:08

Liane Lippert heeft de Cadel Evans Great Ocean Road Race op haar naam geschreven, de eerste wedstrijd van de Women’s WorldTour. Na een aanval in de laatste zeven kilometer kwam de Duitse met een kleine voorsprong solo over de finish.

Al vroeg in de wedstrijd over 121,5 kilometer sloegen Marieke van Witzenburg-de Groot en Madeline Wright een gaatje, maar nog voor de eerste tussensprint was het koppel weer ingerekend. Een nieuwe vlucht liet niet lang op zich wachten en met Minke Bakker en Maaike Boogaard waren weer Nederlandse rensters betrokken. Zij kregen Silvia Valsecchi, Jade Wiel en Madeline Wright mee en bouwden in de gietende regen een voorsprong op van ruim vier minuten.

Toen het peloton eenmaal de achtervolging had ingezet, nam de voorsprong van de kopgroep gestaag af en op weg naar de enige passage van Challambra Crescent was alles weer samen. Op de klim dunde de meute stevig uit, maar in de afdaling konden achteropgeraakte sprintsters weer aansluiten. Op de oplopende Melville Avenue, op ruim zes kilometer van de finish, zette Liane Lippert aan en slaagde er zo in weg te rijden.

Lippert houdt vol tot aan de finish

De Duitse van Team Sunweb keek niet meer om en pakte met een kleine voorsprong de zege in de straten van Geelong. Arlenis Sierra, Amanda Spratt en Tayler Wiles waren nog in de achtervolging gegaan in de slotfase, maar kwamen te laat. Lippert volgt op de erelijst Chloe Hosking op, die vorig jaar de beste was. Morgen zijn de mannen aan de beurt in de Cadel Evans Great Ocean Road Race.